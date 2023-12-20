شكرا لقرائتكم خبر عن في ختام منافساته.. 2654 صقرًا من 8 دول في مهرجان الملك عبد العزيز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتم نادي الصقور السعودي مسابقات مهرجان الملك عبد العزيز للصقور 2023، التي نظمها في مقره بملهم (شمال مدينة الرياض)، وشارك فيه 2654 صقرًا من 8 دول.

وحصد المهرجان شهادة موسوعة (غينيس) للأرقام القياسية للمرة الثالثة في تاريخه من حيث الصقور المشاركة، ليصبح أكبر تجمع للصقور حول العالم، إذ تنافس فيه الصقارون المحليون، وصقارون دوليون بلغ عددهم 173 صقارا، على جوائز مسابقتي المهرجان (الملواح والمزاين) التي تجاوزت 33.6 مليون ريال.

وأقام النادي في ختام أيامه، شوطا (سيف الملك)، اللذان تصل جوائزهما إلى مليون و850 ألف ريال، بمعدل 925 ألف ريال لكل شوط، وحصل صاحب المركز الأول على نصف مليون ريال، والثاني على ربع مليون ريال، فيما حصل صاحب المركز الثالث على 175 ألف ريال.

وحصد الصقار فهد بن محمد المنصوري على (سيف الملك) في الشوط الأول للفرخ والقرناس لفئتي (حر، شاهين) بالصقر (شامة)، واقتنص الصقار أمين بن عبدالله الملاح (سيف الملك) في الشوط الثاني للفرخ والقرناس لفئات (جير بيور، وجير شاهين، وجير تبع، وقرموشة جير)، محققًا المراكز الثلاثة الأولى.

منافسات قوية

وقال المتحدث الرسمي لنادي الصقور السعودي وليد الطويل أن المهرجان تواصلت مسابقاته على مدى 17 يومًا، وبالدرجة نفسها من القوة والتنافسية بين جميع المشاركين من الصقارين المحليين والدوليين.

وأشار إلى أن المنافسة وصلت ذروتها في اليومي الختامي في شوطي (سيف الملك)، لما تحظى به من قيمة معنوية ورمزية كبيرة لأبناء المملكة بالفوز باللقب الأغلى، سيف المؤسس، وتنافسية عالية بين نخبة الصقارين الذين اجتازوا الأشواط التأهيلية، وتوجوا بالأشواط النهائية "كؤوس الملك عبدالعزيز".

وأوضح أن نادي الصقور يسعى إلى تطوير مسابقات مهرجان الملك عبد العزيز للصقور كل عام، واستحداث عدد من الأشواط في مسابقة الملواح، وتتويج عدد أكبر من الفائزين، وزيادة مستوى التنافس بين الصقارين، فرفع قيمة الجوائز في العام الحالي إلى 33.6 مليون ريال لمسابقتي المزاين والملواح، بهدف تعزيز حضور المهرجان كأكبر تجمع للصقور حول العالم، ورفع الوعي البيئي، وحماية الحياة الفطرية.

إضافة إلى دعم الصقارين المحليين، وتشجيعهم على تطوير مهاراتهم واستمرارية الهواية واستدامتها، بما يواكب حرص القيادة الرشيدة وسعيها للحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري للمملكة، وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

كأس العلا للصقور

وأشار وليد الطويل إلى أن النادي خصص أشواطًا للإنتاج المحلي من الصقور في مسابقتي الملواح والمزاين، ورفع عدد المراكز التي تمنح لها الجوائز فيها، ما أسهم في دعم مزارع إنتاج الصقور المحلية، والمحافظة على إرث الصقارة في المملكة، وتحفيز المتخصصين فيها، والإسهام في تنمية وتطوير مراكز إنتاج الصقور وتربيتها ورعايتها كأحد أهم الموروثات الوطنية.

ولفت إلى أن أنظار الصقارين تتجه إلى بطولة "كأس العلا للصقور"، التي ينظمها نادي الصقور السعودي بالشراكة مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا، في الفترة من 28 ديسمبر الحاليّ حتى 5 يناير المقبل، بجوائز تبلغ 60 مليون ريال، في مسابقة هي الأضخم ماليًا من نوعها تضم نخبة صقاري العالم في 4 مسارات، لتثبت أن المملكة وجهة عالمية للصقور والصقارين.