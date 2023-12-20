شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي: واثق من أن الولايات المتحدة لن تخون أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إنه واثق من أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سيواصلان دعم بلاده في قتالها ضد الغزو الروسي، رغم أن المساعدات الغربية تبدو متعثرة حاليًا.

وقال زيلينسكي مساء الثلاثاء في مؤتمر صحفي عُقد في كييف بمناسبة نهاية العام: "أنا مقتنع بأن الولايات المتحدة لن تخوننا، وأنا متفائل بأننا سنجد طريقة للحصول على هذه الـ50 مليار يورو".

يذكر أن الإفراج عن مزيد من الأموال الأمريكية لأوكرانيا معلق حاليًا بسبب نزاع في الكونجرس بين الجمهوريين والديمقراطيين، وفي الوقت نفسه، تعرقل المجر إفراج الاتحاد الأوروبي عن حزمة مساعدات مخصصة لأوكرانيا تبلغ قيمتها 50 مليار يورو.

الانضمام إلى الناتو

ورفض الرئيس الأوكراني فكرة انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) بدون الأراضي التي احتلتها روسيا.

وقال للصحفيين: أوكرانيا لن توافق على انضمام مقسم، ولم نتلق مثل هذا المقترح من أي من شركائنا، أنا أيضًا أرى أنه من الصعب تصور كيف سيبدو هذا".

وأضاف أن أقوى ضمان أمني لأوكرانيا سيكون الانضمام إلى الحلف الدفاعي الغربي كدولة مكتملة.

وكان الأمين العام السابق لحلف الناتو أندرس فوج راسموسن اقترح قبول انضمام أوكرانيا في الحلف العسكري حتى إذا لم تكن تسيطر على كل أراضيها، وقال إن هذا سيردع روسيا عن مهاجمة الأراضي الأوكرانية.

61 مليار دولار

وقال زيلينسكي إن جيشه غير معرض لخطر خسارة الحرب مع روسيا، معربًا عن ثقته في أن الولايات المتحدة ستقدم مساعداتها البالغة 61 مليار دولار، والتي تعطلت بسبب المواجهة السياسية.

وردًا على سؤال بشأن إذا ما كان هناك خطر متزايد بخسارة الجيش الأوكراني للصراع مع روسيا بعد المواجهة في 2023، قال زيلينسكي:"لا".