3 مواقع للتنزه والتخييم

وأوضحت أن التنزه في منطقة الحجرة وشمال طريق حائل رفحاء الجديد، ومنطقة النفود الكبير مسموح بعدة شروط هي: استخدام خيم المبيت الشخصية، وإشعال النار على موقد، ويمنع دخول المركبات إلى الفياض، والالتزام بالمسارات المحددة «الجادة»، ويمنع الصيد، وقطع الأشجار والاحتطاب، والمساس بالممتلكات العامة. مبينة أن منطقة النفود الكبير يسمـح فيها بالتخييـم بعـد الحصول على التصريح الفوري من خلال الموقع الإلكتروني للهيئـة وفـق الشروط والأحكام.
وأشارت الهيئة إلى أنه يمنع ممارسة نشاط التنزه والتخييم في منطقة التيسية، وشمالها بشكل كامل عدا الدخول من خلال البرامج السياحية، كما يمنع الصيد، وقطع الأشجار، والمساس بالممتلكات العامة.
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