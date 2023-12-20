شكرا لمتابعة خبر عن شاب يروي تجربته بعد وضعه بثلاجة الموتى بالخطأ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى مواطن شاب تفاصيل دخوله بالخطأ في ثلاجة الموتى لمدة 25 دقيقة، حيث ظن البعض أنه توفي في حادث.

وأوضح الشاب أنه كان في رحلة بالسيارة متوجهاً إلى جدة، وكان برفقته 7 أشخاص.

وذكر أنه وقع حادث على الطريق مع مركبة تابعة لشخص باكستاني الجنسية، وتم استدعاء الإسعاف ونقل الجميع إلى المستشفى.

وقال: “عندما وصلت سيارة الإسعاف قاموا بفحص حالتنا وأعلنوا وفاتي، ومن ثم أدخلونا إلى المستشفى ووضعوني في المشرحة ظناً منهم أنني مت”.

وأضاف: “جاء أحد أفراد الفريق الطبي وودعني، معتقدًا أنني مت بالفعل، لكن الأطباء اكتشفوا أنني مازلت على قيد الحياة، وأخرجوني من الثلاجة وقدموا لي الإسعافات الأولية”.