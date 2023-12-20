تراند اليوم : شاهد.. سرايا القدس تنشر فيديو جديد لأسيرين إسرائيليين يطالبان بإطلاق سراحهما: نموت في كل لحظة

صحيفة الخليج 365: نشرت سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الفلسطينية، عبر حسابها على تطبيق تليغرام الثلاثاء مقطع فيديو لأسيرين إسرائيليين يطالبان بالإفراج عنهما.

وظهرا في مقطع مصور رجلان عرفا نفسيهما بأنهما جادي موسى وإلعاد كاتسير، وطلبا بتكثيف الجهود ليتسنى التئام شملهما بأسرتيهما.

وقال موسى: "نحن نموت في كل لحظة. نحن في وضع لا يطاق". وكان الرجلان غير حليقي الشعر وفقدا بعض الوزن على ما يبدو.

وموسى مزارع يبلغ من العمر 79 عاما تقريبا، وكان قد احتُجز من أحد التجمعات السكنية في السابع من أكتوبر عندما.

يذكر أن حماس بثت الاثنين الماضي تسجيلا مصورا قصيرا يظهر فيه 3 محتجزين إسرائيليين مسنين خطفتهم الحركة خلال هجومها، عندما احتجزت نحو 240 رهينة. ونددت إسرائيل بالتسجيل.