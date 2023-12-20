شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن معجزة "ربانية" لامثيل لها .. الأشواجندا عشبة خطيرة تزيد من قدرتك في غرفة النوم وتقضي على القلق والتوتر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الأشواجندا أو (الچينسنج الهندي)، هو نبات بري ينمو في براري الوطن العربي وعلى ضفاف النيل وكثير منا لا يعلم عنه وعن فوائده، ولكن يستخدم منذ القدم في الهند في العلاجات العشبية والطب البديل، والجزء المستخدم من النبات هي جذوره حيث يتم طحنها وتناولها أو إضافتها إلى بعض المشروبات لتحسين طعمها.

وتقول أمل شعيرة خبيرة العناية بالنباتات لـ "اليوم السابع" إن نبات الأشواجندا يتكون من جزئين يشبه السواك وهو الجذور هي عامة الجزء المستخدم في النبات تطحن وتؤكل أو تضاف إلى عصير او تباع كبسولات، إنما البذور الخاصة بها تكون في ثمرة تشبه الحرنكش وهي إما تباع للزراعة أو يستخرجوا منه زيت الاشوجاندا.

وأوضحت بعض فوائد نبات الاشوجندا خاصة بعد الجدل المثار حوله هذه الفترة على مواقع التواصل الاجتماعي:

فوائد نبات الاشوجاندا

خفض مستوى الكوليسترول والدهون الثلاثية

زيادة قدرة جهاز المناعة وزيادة مقاومة الجسم للأمراض والسرطانات

خفض هرمون الكورتيزول (المسبب للقلق) وبالتالي تهدئة الأعصاب وعلاج للتوتر والإكتئاب وتحسين المزاج

زيادة مستوى هرمون التستوستيرون وبالتالي زيادة القدرة الجنسية عند الرجال

تحسين جودة النوم للأشخاص التي تجد صعوبة في النوم والأرق

زيادة مستوى طاقة الجسم والإحساس بالنشاط

تحسين وظائف الغدة الدرقية ووظائف الجهاز الهضمي

لكن يجب أن لا تزيد الجرعة عن 5 جرام فقط وأن يتم تناولها عند اللزوم وليس بصفة يومية كما هو شائع.

أضرار نبات الاشوجاندا

وتابعت خبيرة العناية بالنباتات: أن هناك تحذيرات خاصة بالأشواجندا فهي بالرغم من زيادة الإحساس بالهدوء وتقليل الارق والقلق إلا أن الأطباء يحذرون من تناوله في فترة الحمل والرضاعة، ولا ينصح بتناولها مع الأدوية الخاصة بعلاج السكر وأيضاً ممنوع تناولها إذا كنت تعاني من مشاكل في الغدة الدرقية، بجانب منع تناوله مع أدوية علاج الاكتئاب والقلق.

كما ينصح بعدم تناوله قبل العمليات الجراحية بأسبوعين على الأقل، ومحظور تناوله إذا كنت تعاني من أمراض الضغط أو مشكلات في القلب، لأنه يعتبر منبه قوي يعامل معاملة المخدر إذا زاد عن حده.

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