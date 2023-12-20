شكرا لقرائتكم خبر عن انتشار الضباب ليلًا.. استمرار استقرار الطقس على مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر، على أجزاء من المنطقة الشرقية، كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك.

في حين يكون الطقس مستقر على بقية مناطق المملكة.

حركة الرياح وارتفاع الموج وحالة البحر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزئين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزئين الشمالي والأوسط، ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب.

وحالة البحر خفيف الموج على الجزئين الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي، يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-20 كم/ساعة، تتحول إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

حالة الطقس اليوم في الشرقية

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق والخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، انتشار الضباب، مع شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 - 3) كيلومترات.

حالة الطقس اليوم في الرياض

تشهد الأفلاج والحريق والخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وثادق وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح وضرما ومرات والزلفى والغاط والمجمعة وشقراء، انتشار الضباب، يصاحبه شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 - 3) كيلومترات.

حالة الطقس اليوم في مكة المكرمة

يُتوقع أن تشهد الخرمة والموية ورنية أتربة مثارة، مع رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.

حالة الطقس اليوم في المدينة المنورة

تشهد الرايس وينبع شبورة مائية (ضباب خفيف)، يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.

حالة الطقس اليوم في جازان

تشهد فرسان ارتفاع الأمواج، يصاحبها رياح نشطة، وارتفاع الأمواج (2 - 2.5) متر.

حالة الطقس اليوم في الجوف

يُتوقع أن تشهد دومة الجندل وسكاكا انتشار الضباب، مع شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 - 3) كيلومترات.

حالة الطقس اليوم في الحدود الشمالية

تشهد طريف وعرعر انتشار الضباب، مع شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 - 3) كيلومترات.

حالة الطقس اليوم في القصيم

يُتوقع أن تشهد الأسياح انتشار الضباب، مع شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 - 3) كيلومترات.

حالة الطقس اليوم في حائل

يُتوقع أن تشهد بقعاء وحائل انتشار الضباب، مع شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 - 3) كيلومترات.

حالة الطقس اليوم في تبوك

تشهد تيماء انتشار الضباب، يصاحبه شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 - 3) كيلومترات.

حالة الطقس اليوم في عسير

يُتوقع أن تشهد أبها وأحد رفيدة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط، انتشار الضباب، مع شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 - 3) كيلومترات.