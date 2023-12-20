شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن مشروب شائع يقي من خطر الإصابة بالجلطة ويخلصك من رائحة الفم الكريهة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يتمتع شاي القرفة، بالعديد من الفوائد الصحية، منها أنه غني بمضادات الأكسدة التي تساعد في تجنب الإصابة بالالتهابات والسكري والسرطان وأمراض القلب، وفقا لـ "ويب طب".

وإليك أبرز فوائد شاي القرفة:

1. غني بمضادات الأكسدة

يُعد شاي القرفة من المشروبات الغنية بمضادات الأكسدة المفيدة والمهمة لصحتك ومن بينها البوليفينول (Polyphenols)، حيث تُقاوم مضادات الأكسدة عمل وتراكم الجذور الحرة الضارة في الجسم وهي التي تُساهم في الإصابة بالكثير من الأمراض المزمنة، مثل: السكري، والسرطان، وأمراض القلب.

2. خفض خطر الإصابة بالالتهابات المختلفة

تحتوي مادة القرفة على العديد من المركبات المضادة للالتهابات مما يُقلل خطر الإصابة بالالتهابات المختلفة في الجسم. تُشير الدراسات المخبرية إلى أن المركبات الموجودة في القرفة قد تُقلل من علامات الالتهاب الأمر الذي يُعد مهمًا جدًا للتقليل من الأمراض المزمنة التي تُصيب الجسم بما فيه جهاز الدوران والقلب.

3. تعزيز صحة القلب

من أهم فوائد شاي القرفة أنه يعمل على تعزيز صحة القلب وذلك من خلال خفض ضغط الدم المرتفع بالإضافة إلى تعزيز مستويات الكوليسترول الجيدة في الجسم. كما وُجد أن القرفة تحتوي على مادة تُعرف باسم الكومارين (Coumarin) التي تُساعد في حماية الأوعية الدموية من التضييق وبالتالي التقليل من خطر الإصابة بالتجلطات، لكن لا تقم بالإفراط في تناول هذه المادة، حيث قد يُسبب ذلك التقليل من عمل وظائف الكبد ورفع خطر النزيف.

4. محاربة البكتيريا والفطريات

تمتاز القرفة بخصائصها القوية المضادة لكل من البكتيريا والفطريات بالتالي تُحارب نموها وتكاثرها في الجسم، هذا بدوره قد يُساعد في التخلص من البكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة، كما قد تُقلل من خطر الإصابة بأنواع مختلفة من البكتيريا، مثل: بكتيريا الإشريكية القولونية (Escherichia coli).

5. إدارة مستوى السكر في الدم

للقرفة تأثير قوي على مستويات السكر في الدم، حيث وجدت بعض الدراسات العملية أنها تعمل مثل مادة الإنسولين في الجسم أي أنها تُساعد في إدارة مستويات السكر في الدم، في المقابل من الممكن أن تُساعد أيضًا في تعزيز وظائف وقدرة الإنسولين في الجسم.

6. يُساعد في فقدان الوزن

من أهم فوائد شاي القرفة والتي تدفع الكثيرين لتناوله هو دوره في المساعدة في فقدان الوزن، على الرغم من أن الأبحاث العملية في هذا المجال محدودة إلا أن تناول القرفة قد يُساهم في ذلك حقًا، حيث وجدت دراسة أن تناول ثلاث غرامات من القرفة يوميًا لمدة 16 أسبوعًا ساعد في التقليل من محيط الخصر ومؤشر كتلة الجسم، إلى جانب ذلك يُعتقد أن القرفة تُساعد في زيادة عملية الأيض وحرق الدهون في الجسم.