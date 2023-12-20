انت الان تتابع ارتفاع عدد ضحايا زلزال الصين إلى 131 قتيلاً على الأقل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 20 ديسمبر 2023, 5:53 صباحاً

أكّدت السلطات الصينية مقتل 131 شخصاً على الأقل في الزلزال الذي ضرب شمال البلاد في وقت متأخر من يوم الإثنين، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا). وارتفع عدد القتلى بعد انتشال 4 ضحايا آخرين للزلزال الذي بلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر، حسبما ذكرت "شينخوا" اليوم، مشيرة إلى إصابة المئات. ولقي 113 شخصا على الأقل حتفهم في مقاطعة جيشيشان في قانسو، بينما سجل إقليم تشينغهاي المجاور 18 حالة وفاة.

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