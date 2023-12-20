ارتفاع أسعار النفط.. وبرنت عند 79.29 دولار للبرميل

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محمد بن مسعود - الدمام - ارتفعت أسعار النفط، اليوم، بعد أن صعدت أكثر من 1% في الجلسة السابقة بفعل المخاوف من اضطراب التجارة العالمية والتوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط، خاصة فيما يتعلق بتطورات الملاحة في البحر الأحمر.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات، بما يعادل 0.1%، لتصل إلى 79.29 دولار للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74.11 دولار للبرميل مرتفعاً 17 سنتاً، أو 0.2%.

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