زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب شرق إندونيسيا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 20 ديسمبر 2023, 6:16 صباحاً

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر، اليوم، مقاطعة مالوكو شرقي إندونيسيا. وأفاد بيان لوكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء بإندونيسيا، بأن مركز الزلزال كان على بُعد 67 كلم من منطقة بولودوي بالمقاطعة، وعلى عمق 151 كلم. ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

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