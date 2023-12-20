انت الان تتابع لتوحيد الإجراءات.. ديوان المظالم يعلن إطلاق بوابة الجهات الحكومية الرقمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 20 ديسمبر 2023, 6:40 صباحاً

أعلن رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف؛ إطلاق "بوابة الجهات الحكومية الرقمية" التي من خلالها تتوحّد الإجراءات والأعمال كافة لجهات الإدارة في القضاء الإداري. وأوضح الدكتور اليوسف؛ أن البوابة تعمل بالتكامل مع المنصات التابعة للقضاء الإداري، وتتيح جميع الإجراءات والاستعلامات والعمليات والمؤشرات والتقارير للجهات الحكومية وممثليها، كما تمكّن مسؤولي الجهات الحكومية من الاطلاع على جميع بيانات الدعاوى المرتبطة بالجهة، وتهدف إلى تيسير هذه الأعمال وتحسينها والإسهام في تجويدها وإنجازها لدى جهات الإدارة تعزيزاً للحوكمة. وأكّد سعي ديوان المظالم في الاستفادة من التقنيات الحديثة لعكسها على خدمات الحكومة الرقمية، مشيرًا إلى دور المملكة في تفعيل وتنفيذ نظريات وعمليات الحكومة الرقمية على الواقع وأثر هذه الرقمنة في تجويد وتسريع الإجراءات والأعمال القضائية . يُذكر أن الإعلان عن البوابة جاء خلال مشاركة رئيس ديوان المظالم، أمس، في جلسة رئيسة عبر ملتقى الحكومة الرقمية الذي نظّمته هيئة الحكومة الرقمية .

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