نجران.. لجنة توطين الوظائف تحصر 21 فرصة عمل بقطاع بيع المستلزمات النسائية

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محمد بن مسعود - الدمام - نفّذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران، أمس، عدداً من الجولات الميدانية الرقابية على محال بيع المستلزمات النسائية بمدينة نجران ومحافظة حبونا، وذلك لمتابعة قرارات التوطين في النشاط.

وقامت اللجنة بزيارة 104 منشآت، حصرت خلالها الموظفين والموظفات، حيث بلغ عدد السعوديين العاملين في المحال التي تمت زيارتها 181 موظفاً منهم 118 موظفة، فيما بلغ عدد الوافدين 113 وافداً من مختلف الجنسيات، كما جرى حصر 21 فرصة عمل جارٍ تسويقها لشغلها بمواطنين ومواطنات.

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