شكرا لقرائتكم خبر عن انتقل إلى رحمة الله الشيخ عبد اللطيف الجبر.. والصلاة عليه عصرًا في المقبرة الشمالية بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتقل إلى رحمة الله رجل الأعمال الشيخ عبد اللطيف الجبر أحد رموز الوطن بعد مسيرة حافلة في البر والعطاء والبذل في الخير ستبقى خالدة بالذاكرة.

ونشر ابن اخيه ناهض محمد الجبر، الخبر عبر حسابه على منصة إكس، فقال: "انتقل إلى رحمة الله تعالى العم الشيخ عبد اللطيف الجبر، نسأل الله تعالى ان يتغمده بواسع فضله ورحمته، ويسكنه فسيح جناته، والصلاة عليه اليوم عصرًا في المقبرة الشمالية بالأحساء، والعزاء في مزرعة الحمراء"

واليوم التي آلمها النبا تتقدم لذوي الفقيد وأسرة الجبر بأحر التعازي والمواساة، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده برحمته، "إنا لله وإنا إليه راجعون"

اللهم اغفر له وارحمه وتقبله واخلف له في عقبه، وأجزه خير ما جزيت محسنًا على إحسانه.