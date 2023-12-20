شكرا لقرائتكم خبر عن لاتتجاهلها.. علامة تحذيرية تظهر في العين تشير إلى ارتفاع الكوليسترول والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يحدث ارتفاع الكوليسترول عندما تتجاوز مستويات البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة (LDL) البروتينات الدهنية عالية الكثافة (HDL) في الدم، ما يؤدي إلى تراكم البلاك في الشرايين.

وتبين أنه إذا تُرك الكوليسترول دون علاج، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب المزمنة أو النوبات القلبية أو السكتة الدماغية.

ويمكن أن تظهر علامة تحذير واحدة في عينيك تشير إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول لديك، وفق موقع "timesnownews".

ومن أعراض ارتفاع الكوليسترول الذي يظهر في عينيك:

وبحسب "Arcus senilis" أو ما يُعرف بـ قوس القرنية الشيخوخة، فإنه يظهر كعلامة تحذيرية، يتميز بوجود حلقة زرقاء رمادية في العين.

تتطور هذه الحلقة حول قزحية العين، وهو الجزء الملون من العين، ويتشكل تدريجياً نتيجة لتراكم الكوليسترول.

وأوضحت الأكاديمية الأمريكية لطب العيون: "القرنية عادة ما يكون واضحًا ويسمح للون القزحية بالظهور، يمكن للحلقة الملونة أن تجعل القزحية تبدو وكأنها لها ظلال مختلفة".