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الحصيني : طريف‬⁩ تسجل قريب من درجة التجمد درجة واحدة فوق الصفر

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الرياض - علي القحطاني - توقع الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، حالة الطقس اليوم الرابع عشر من موسم ⁧‫المربعانية 1445هـ.‬⁩

وقال الحصيني عبر حسابه على منصة إكس :” أن معظم مناطق المملكة لازالت ترزح تحت الكتلة الباردة التي أصلها قطبي، والحرارة المسجلة فجر اليوم الأربعاء 1445/6/7هـ الساعة السادسة كانت أجواء باردة على معظم مناطق المملكة، عدا الساحل الأوسط والجنوبي من البحر الأحمر أجواء معتدلة .”

وأضاف :” طريف‬⁩ تسجل قريب من درجة التجمد درجة واحدة فوق الصفر وهي أقل حرارة سجلت في المملكة ولا يستبعد أن تكون مدن أخرى سجلت قريب منها خاصة في الشمالية وشمال الوسطى أو المرتفعات الجبلية مع فرصة تشكل الصقيع .”

‏وتابع :” العاصمة الرياض تسجل سبع درجات مئوية للمرة الثانية تسجلها منذ دخول فصل الشتاء هذا العام
‏أعلى حرارة سجلتها جدة ست وعشرون درجة مئوية.”

‏وواصل :” لازال الاستقرار الجوي هو السائد على أجواء المملكة وأبشروا بالخير نهاية هذا الأسبوع حالة ممطرة – إن شاء الله .”

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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