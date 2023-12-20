تنبيهٌ من ارتفاع الأمواج ونشاطٌ للرياح السطحية على فرسان

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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة جازان؛ تضمن ارتفاعاً في الأمواج، وتشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية على محافظة فرسان.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الـ 12 مساءً.

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