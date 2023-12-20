انت الان تتابع بسبب واقعة "مسجد جنين".. هذا ما حدث بين وزيرين في جلسة مغلقة للحكومة الإسرائيلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 20 ديسمبر 2023, 7:57 صباحاً

تبادل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، انتقادات لاذعة، في جلسة مغلقة لمجلس الوزراء مساء الاثنين؛ حسب ما أفادت به صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية. وجاءت الانتقادات بعد إعلان الجيش الإسرائيلي إيقاف جنود؛ بسبب تلاوتهم صلاة يهودية في مسجد بمدينة جنين، في الضفة الغربية المحتلة. وأوضح "هاليفي" موجهًا حديثه إلى "بن غفير"، أن "القرار يستند إلى قِيَم الجيش الإسرائيلي وقادته". وعندها أجاب الوزير: "أنا عضو في مجلس الوزراء، وأنا في الرتبة السياسية، ونحن نقرر ما هو أخلاقي". ورد رئيس الأركان الإسرائيلي قائلًا: "أنت مخطئ. سأقرر ما هو الفعل الأخلاقي وما هو غير موجود في الجيش.. لا تهددني". ومن المعروف أن إيتمار بن غفير، وزير من الجناح اليميني المتطرف في "إسرائيل". وفي مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر جندي من الجيش الإسرائيلي بمسجد في جنين، وهو يحمل ميكروفونًا ويتلو صلاة يهودية. ورد الجيش الإسرائيلي على اللقطات المتداولة، قائلًا إن هذا السلوك يُعتبر "غير مقبول". وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي إيقاف الجنود المشاركين في الواقعة، عن جميع الأنشطة العسكرية. وتشهد الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، تصاعدًا في وتيرة أعمال العنف منذ السابع من أكتوبر الماضي. ومنذ ذلك الحين، قُتِل أكثر من 300 فلسطيني بنيران الجيش الإسرائيلي أو المستوطنين في الضفة الغربية؛ وفقًا لأرقام وزارة الصحة.

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