انت الان تتابع مع اعتدال الأجواء.. توافد أعداد كبيرة من المتنزهين على الواجهات البحرية والحدائق بجازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 20 ديسمبر 2023, 8:28 صباحاً

في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة اعتدالاً في درجات الحرارة، جذبت الواجهات البحرية والحدائق العامة بمنطقة جازان عدداً كبيراً من الأهالي وزوّار المنطقة. ووفّرت أمانة منطقة جازان وبلدياتها المرتبطة بها، المساحات المخصّصة للعائلات في الواجهات البحرية والحدائق العامة لقضاء أوقات متميزة والاستمتاع بالأجواء الجميلة التي شكّلت متنفساً مميزاً وبيئة ترفيهية آمنة وجاذبة، من خلال المرافق والجلسات التي تشتمل على مسطحات خضراء وألعاب أطفال تُناسب مختلف الأعمار ومقاعد جلوس وأكشاك ومطاعم ومقاهٍ متنوعة. وكثّفت الأمانة جهودها الميدانية لتهيئة الواجهات البحرية والمرافق العامة في مدينة جيزان وجميع المحافظات والمراكز لاستقبال السكان والزوار، من خلال صيانة المرافق العامة، وتكثيف الأعمال الرقابية على المنشآت التجارية للإسهام في رفع مستوى امتثال المنشآت، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوّار . وأسهم تنوع عناصر المرافق العامة في زيادة مشاركة المجتمع في أنشطة عامة تحقيقاً لجودة الحياة، مثل مزاولة رياضة المشي أو استخدام الدراجات الهوائية في المسارات المخصّصة لمزاولة مثل هذه الرياضات، وممارسة الرياضات البحرية المختلفة، كالسباحة والكرة الشاطئية والمشي وغيرها من الرياضات.

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