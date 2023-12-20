تراند اليوم : بعدما اعتقدت لسنوات أنه مشلول.. المخابرات الإسرائيلية تكشف مفاجأة بشأن الحالة الصحية لقائد كتائب القسام محمد ضيف

صحيفة الخليج 365: كشفت معلومات استخباراتية جديدة ألمت بها إسرائيل، مفاجأة عن الحالة الصحية لمحمد ضيف، القائد العام لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس بعدما كانت تعتقد طوال سنوات أنه مشلول ويتنقل على كرسي متحرك، ويعاني من صعوبات كثيرة.

حالة صحية جيدة

لكن مؤخرا اطلاع أجهزة الاستخبارات على مقاطع فيديو التقطت له في الفترة الأخيرة، وأكدت أن "أبو خالد" المعروف بلقب محمد ضيف "يتمتع بحالة صحية جيدة، عكس ما كان متداولا ومعروفا"، وفقا لما ورد بتقرير نشره موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي أمس الثلاثاء، ونشره موقع قناة i24NEWS العربية اللغة بإسرائيل.

يمشي على قدميه

وذكر التقرير أن ضيف، ظهر في أحد الفيديوهات وهو يمشي على قدميه، مع عرج خفيف. وظهر في مقطع ثان وهو يجلس في مكان آخر. كما تبيّن أنه قادر على السير بقواه الذاتية ولا يستعين بكرسي متحرك، ويمكنه تحريك يديه، ما يشير إلى أن حالته الصحية أفضل بكثير من استنتاجات سابقة لإسرائيل التي حاولت اغتياله 7 مرات، نجا فيها كلها، لكنه أصيب بأربع منها، وفي واحدة كاد يلفظ أنفاسه الأخيرة.

يذكر أن محمد ضيف قتلت إسرائيل عائلته، ودمّرت بيته قبل 9 سنوات، ثم أضافت الولايات المتحدة اسمه في 2015 إلى قائمتها للإرهابيين العالميين.