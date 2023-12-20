شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل العزاء في وفاة رجل الأعمال الشيخ عبداللطيف الجبر رحمه الله والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتقل إلى رحمة الله رجل الأعمال الشيخ عبد اللطيف الجبر أحد رموز الوطن بعد مسيرة حافلة في البر والعطاء والبذل في الخير ستبقى خالدة بالذاكرة.

ونشر ابن اخيه ناهض محمد الجبر، الخبر عبر حسابه على منصة إكس، فقال: "انتقل إلى رحمة الله تعالى العم الشيخ عبد اللطيف الجبر، نسأل الله تعالى ان يتغمده بواسع فضله ورحمته، ويسكنه فسيح جناته، والصلاة عليه اليوم عصرًا في المقبرة الشمالية بالأحساء، والعزاء في مزرعة الحمراء"

واليوم التي آلمها النبا تتقدم لذوي الفقيد وأسرة الجبر بأحر التعازي والمواساة، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده برحمته، "إنا لله وإنا إليه راجعون"

اللهم اغفر له وارحمه وتقبله واخلف له في عقبه، وأجزه خير ما جزيت محسنًا على إحسانه.

ويمكن للرجال تقديم العزاء اليوم، في مزرعة الحمراء بالأحساء من 9 صباحًا إلى صلاة الظهر، ومن بعد صلاة العصر إلى 8 مساءً، عبر هذا الموقع:

‏https://maps.app.goo.gl/MqMDG692xu3Lvgdx8

ويتلقى ذوي الفقيد - رحمه الله- العزاء يوم الجمعة بعد صلاة العصر ويوم السبت بالدمام في منزل العم محمد بن حمد عبر هذا الموقع:

https://maps.app.goo.gl/WwYrDAZrEz84Si5D8?g_st=iw

ويمكن تقديم النساء للعزاء من 3:30 عصرا الى 8:30 مساء في مجلس الراشدية بالأحساء عبر هذا الموقع:

https://maps.app.goo.gl/TXt8wBrqVqbCF1f3A?g_st=iw

وفي منزل العم عبداللطيف بن حمد رحمه الله بالدمام عبر هذا الموقع:

‏https://maps.app.goo.gl/vsWUULWUd1rJZYKH8?g_st=iw

ويمكن تقديم العزاء في الفقيد هاتفيا لكل من العم محمد بن حمد، والعم عبدالرحمن بن حمد، والعم أحمد بن حمد، والعم صالح بن حمد، وأبناء الفقيد، ابن العم ماهر بن عبداللطيف، وابن العم عبدالله بن عبداللطيف، وابن العم يوسف بن عبداللطيف، وابن العم هشام بن عبداللطيف، وابن العم عبدالعزيز بن عبداللطيف.