السعودية | وفاة رجل الأعمال الشيخ عبداللطيف الجبر رحمه الله

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

انتقل إلى رحمة الله رجل الأعمال الشيخ عبد اللطيف الجبر أحد رموز الوطن بعد مسيرة حافلة في البر والعطاء والبذل في الخير ستبقى خالدة بالذاكرة.

ونشر ابن اخيه ناهض محمد الجبر، الخبر عبر حسابه على منصة إكس، فقال: “انتقل إلى رحمة الله تعالى العم الشيخ عبد اللطيف الجبر، نسأل الله تعالى ان يتغمده بواسع فضله ورحمته، ويسكنه فسيح جناته، والصلاة عليه اليوم عصرًا في المقبرة الشمالية بالأحساء، والعزاء في مزرعة الحمراء”