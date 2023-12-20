4 فئات لمحطات الوقود

أصدرت اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود تحديثاً جديداً، لاشتراطات محطات الوقود ومراكز الخدمة، يقضي بتقسيم محطات الوقود إلى 4 فئات، وذلك في خطوة تهدف إلى تطوير القطاع بما يواكب التطورات والمعايير العالمية في قطاع الطاقة.

شاحنة متحركة

بحسب الاشتراطات الجديدة جرى تقسيم محطات التزود بالوقود إلى محطات الوقود ومراكز الخدمة الواقعة خارج حدود النطاق العمراني على الطرق الإقليمية، والفئة الثانية وهي محطات وقود ومراكز الخدمة التي تقع داخل حدود النطاق العمراني التي تقدم إضافة إلى الوقود بعض الخدمات الأساسية والاختيارية المحددة، والفئة الثالثة وهي محطات الوقود ومراكز الخدمة المدمجة التي تحتوي على خزان الوقود مع المضخة والمعدات اللازمة محاط بهيكل معدني، والفئة الرابعة وهي محطات الوقود المتحركة وهي عبارة عن خزان ومضخة وقود محمولة على شاحنة متحركة. فيما يقتضي كل تصنيف توفير عدد من الخدمات الإلزامية، بحيث يشترط لمحطات الوقود من الفئة أ، توفير عدد من الخدمات ومن ذلك خدمات التموينات، وتوفير مصلى، ومطعم وخدمة توفير المشروبات، واستراحة ومساحة العاب للأطفال، وقطع غيار للسيارات وخدمة شحن السيارات الكهربائية وخدمة الغسيل الآلي للسيارات وجهاز صراف، ومغاسل ملابس، ومرافق سياحي.

طراز معماري

يشترط للشكل العام لمحطات الوقود للفئتين «أ،ب»، تنسيق الموقع العام، ليشتمل على التشجير، مع مراعاة ترابط عناصر المشروع، ومراعاة فصل حركة المركبات عن حركة المشاة داخل محطة الوقود، وتوحيد الشكل والطراز المعماري العام في المحطة والخدمات المرفقة بها، لتتناسق المباني سواء في مواد التشطيب الخارجي أو العناصر المعمارية الخارجية، ومراعاة الكود العمراني للمناطق ذات الهوية المعمارية الخاصة، وتوحيد تناسق الألوان المستخدمة في مواد التشــطيب الخارجي لجميع مباني المحطة والخدمات المرفقة به.

وتستوجب الاشتراطات وجود شاشات عرض أسعار للوقود في المحطات، على أن تكون عند مــدخل المحطة لتبين أسعار الوقود، وأن توضيح سعر كل نوع من أنواع الوقود منفصلا غير متداخل مع أي أسعار أخرى، وأن تكون الأرقام والكتابة إلكترونية وثابتة داخل الشاشة غير متحركة، وأن تكون الأسعار الموضحة في شـاشة العرض الإلكترونية مطابقة للأسعار الرسمية المعلن عنها بالريال السعودي لكل لتر وشمل الضريبة.

ذوو الإعاقة

تضمن الاشتراطات تطبيق متطلبات الوصول الشامل لذوي الإعاقة، ومن المتطلبات الواجبة، توفير مواقف سيارات لذوي الإعاقة بالقرب من المداخل الرئيسة، وفق الأعداد والنسب لأكواد البناء، وتوفير 5% من عدد المراحيض وأحواض غسيل الأيدي لاستخدام ذوي الإعاقة بما لا يقل عن مرحاض وحوض واحد، وضرورة توفير حوض إضافي عند وجود حوض واحد فقط يقع داخل دورة مياه ذوي الإعاقة.

اشتراطات لدورات المياه

- دورة مياه خاصة بالرجال

- أخرى خاصة بالنساء

- لا يقل عددها عن دورة مياه واحدة لكل منهما

- اختيار موقع مناسب

- مراعاة الفصل والخصوصية في الدخول

- مراعاة اســتخدامها من ذوي الإعاقة

- تزويد كل دورة بشطافات وصندوق طرد ومروحة شفط

- إضاءة وتهوية مناسبة

- تغذية دورات المياه من الخزان الرئيس

- ضمان توفر المياه بصفة دائمة