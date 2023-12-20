طقس مستقر مع فرصة لتكوّن الضباب في 4 مناطق

في حين يكون الطقس مستقر على بقية مناطق المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-20 كم/ساعة تتحول إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.
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