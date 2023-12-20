رئيس وزراء الكويت يقدّم كتاب استقالة الحكومة إلى أمير البلاد

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محمد بن مسعود - الدمام - استقبل أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في قصر السيف، صباح اليوم، الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس الوزراء.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، قدّم رئيس الوزراء إلى أمير البلاد كتاب استقالة الحكومة.

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