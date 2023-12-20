إنجاز جديد.. استئصال ورم شرجي خبيث بالمنظار بدلًا من الجراحة بـ"سعود الطبية"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 20 ديسمبر 2023, 9:49 صباحاً

كشفت مدينة الملك سعود الطبية عضو تجمُّع الرياض الصحي الأول، عن نجاحها في استئصال ورم شرجي خبيث باستخدام المنظار بدلا من الجراحة، كأول إجراء من نوعه على مستوى المدينة وبدون أي مضاعفات. وأوضح استشاري ورئيس قسم الجهاز الهضمي والكبد والمناظير الدكتور إبراهيم الرزوق؛ أن الإجراء تجنب استئصال فتحة الشرج التي تتم عن طريق الجراحة التي يتم من خلالها عمل المفاغرة المعوية. وأشار الرزوق؛ إلى أن المريض بحالة صحية جيدة وغادر المدينة بعد تعافيه.

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