تراند اليوم : " أشعر أني أمي"... بالفيديو: وزير الطاقة يعلق على قلة خبرته في التقنيات الحديثة

صحيفة الخليج 365: علق وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان على قلة خبرته في التقنيات الحديثة.

وقال خلال ملتقى الحكومة الرقمية: "أشكو من أمية في موضوع التقنيات بشكل عام، وأمس تذكرت مرحلة من المراحل التي مرت بها البلد، فكنا نسير في شارع البطحاء ونرى المدارس الليلية التي يذهب إليها غير القادرين الذين لم يتعلموا وكانوا يحاولون معالجة أوضاعهم وتنمية قدراتهم الذاتية بالجمع بين عملهم والدراسة في المدارس الليلية".

وأضاف: "شعرت أني أمي فيما يتعلق بالتقنيات الحديثة وبحاجة إلى الزملاء والزميلات لرفع قدراتي لأكون قادر على تمثيلهم في هذه المناسبة".