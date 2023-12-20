شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تطالب بفك ارتباط العلاوة بالرخصة المهنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالبت وزارة التعليم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بفك ارتباط العلاوة السنوية لشاغلي الوظائف التعليمية بالحصول على الرخصة المهنية.

وأوضحت الوزارة أن هذا الربط أثار ردود فعل متباينة في الميدان التعليمي، حيث يرى البعض أنه يمثل عبئًا إضافيًا على المعلمين، بينما يرى البعض الآخر أنه يسهم في رفع مستوى الأداء المهني للمعلمين.

مبررات فك الارتباط

وأكدت الوزارة أن هناك عدة مبررات لفك الارتباط، منها:

أن العلاوة السنوية تُمنح لجميع موظفي الخدمة المدنية، بغض النظر عن حصولهم على الرخصة المهنية.

أن الرخصة المهنية مرتبطة بالترقيات والتطوير المهني التعليمي، وليس لها علاقة بالعلاوة السنوية.

أن قبول دخول المعلم للميدان التعليمي وأداء الأدوار التعليمية وتحقيق مستويات الأداء المطلوبة تدعم منحه العلاوة السنوية.

أن الممارسات في القطاعات المهنية الأخرى، مثل المهن الصحية والهندسية، لا يُطبق عليها إيقاف العلاوة بناءً على الرخصة المهنية.

تحقيق العدالة بين المعلمين

وأشارت الوزارة إلى أن فك الارتباط سيسهم في تحقيق العدالة بين المعلمين، وتحسين معنوياتهم، وتحفيزهم على التطوير المهني.

وأكدت الوزارة أنها تتابع ردود الأفعال على قرار ربط العلاوة بالرخصة المهنية، وستدرس جميع الملاحظات والاقتراحات، قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن هذا الشأن.