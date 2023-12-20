السعودية | الدفاع المدني يقدم لزوار معرض وزارة الداخلية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تجربة توعوية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

يستعرض جناح المديرية العامة للدفاع المدني لزوار معرض وزارة الداخلية (واحة الأمن) في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد، تجربة الواقع الافتراضي (VR) لزوار، وهي نظارة توعوية افتراضية تستخدم في تدريب رجال الإطفاء في العالم.

وتتيح تجربة الواقع الافتراضي للزائر اختيار أحد الحرائق الافتراضية والتعامل معها، وتتضمن حرائق مدارس، أو المصانع، أو مواصلات، والتي على ضوئها يتم اختيار نوع الطفاية المناسبة لها، وذلك بهدف توعية الزوار، ومساعدتهم على معرفة طرق مواجهة الحرائق البسيطة، واستخدام طفايات الحريق.

ويقدم الجناح فيلماً توعوياً يحاكي أهمية وجود كاشف الدخان في المنازل، وكيفية الاستجابة والإخلاء عند نشوب حريق، إضافةً لعرض فرضية حريق وذلك بإصدار صوت كاشف الدخان، ونشر دخان وهمي، وإخلاء المكان فورًا محاكاةً للتعامل مع مثل هذه الحالات.