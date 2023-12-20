شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أعرف اني محظور في الواتساب؟ وكيف أفك الحظر بسرعة؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

كيف اعرف اني محظور في الواتس اب؟ فهناك الكثير من المشكلات التي يواجهها مستخدمي الواتس آب وهي ما يحتاجون إلى التعرف عليها من خلال الرجوع إلى سياسة خصوصية الواتسآب، ومن خلال موقع مجتهد نيوز سيتم عرض طريقة معرفة ما إذا كان الرقم محظور من الواتس آب أو لا عبر المقال التالي:

كيف اعرف اني محظور في الواتس اب

أوضح مركز المساعدة لتطبيق الواتس آب أن هناك الكثير من العلامات التي تدل على أن الشخص محظور في الواتس آب، ومن خلال النقاط التالية يتم عرضها وتوضيحها للجميع:

ألا يكون لديه إمكانية برؤية الظهور الأخير له أو كلمة متصل الآن التي تظهر له على الرقم ونافذة الدردشة، جميع الرسائل التي يتم إرسالها إلى جهة الاتصال لا يمكن استقبالها، حيث تظهر بعلامة صح واحدة وليس علامتين.

لا يمكن للمحظور إرسال رسالة جديدة.

لا يقوم بإجراء أي من المكالمات التي يمكنه إجرائها مع الحالات الأخرى.

لا يمكن رؤية الصورة الخاصة بالشخص.

تلقي رسالة خطأ محاولة الإضافة إلى المجموعة في حال تم إنشاء مجموعة جديدة وأجريت محاولة بضم الشخص إلى هذه المجموعة.

اختفاء الحالة الخاصة بالشخص على الواتس آب.

عدم القدرة على رؤية آخر التحديثات التي يقوم بها والصور التي يقوم بتنزيلها على الحالة الخاصة به.

كم عدد البلاغات الي تقفل الحساب في الواتس

الجدير بالذكر أن البلاغات على الواتس آب من الأمور التي تسبب قفل الحساب، وهي من مسببات غلق الكثير من الحسابات لمختلف الأشخاص، لذا يتعين على الجميع الانتباه إلى البلاغات الواردة إليهم لأنها من الأمور التي تؤثر على استقرار حالة وجوده على الواتس آب واستمرارية ظهور رقمه إلى الآخرين.

طريقة إلغاء الحظر على الواتس آب

يمكن إلغاء الحظر على الواتس آب من خلال اتباع بعض الخطوات الإلكترونية البسيطة التي نعرضها عبر السطور التالية:

الدخول إلى تطبيق الواتس آب.

النقر على الجهة المراد رفع الحظر عنها.

من الإعدادات الخاصة بالدردشة يتم النقر على مراجعة لإلغاء الحظر.

ستظهر رسالة تؤكد على ما إذا ترغب بالفعل في إلغاء الحظر أو لا.

النقر على تأكيد للإلغاء، وسيكون بامكنك عمل رسالة مراجعة وهي اختيارية وليست ضرورية في الغالب خصوصا اذا كانت المرة الاولى الاي يتم فيها حظر حسابك.

بهذا يكون قد تم عرض طريقة معرفة ما إذا كان الواتسآب محظور بالفعل أو لا مع توضيح الكثير من المعلومات الخاصة بالحظر، والطريقة التي يتم من خلالها إلغاء الحظر على الأشخاص المحظورين من بين جهات الاتصال بحسب من ترغب في إلغاء الحظر عنه.