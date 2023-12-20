شكرا لقرائتكم خبر عن نوع من التوابل يقيك من الموت المبكر.. تعرف إليه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يساعد اتباع نظام غذائي متكامل. على إطالة عمرك. والتمتع بصحة جيدة. وللتخلص من الوزن الزائد، عليك اتباع حمية غذائية سهلة “مدتها أسبوعان” لتعزيز الشعور بالشبع، عن طريق ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

كما يساعد إجراء بعض التغييرات في النظام الغذائي أو نمط الحياة على زيادة متوسط ​​العمر المتوقع وتجنب الموت المبكر، ومن إحدى أسهل الطرق لتعزيز الصحة العامة في إضافة المزيد من الزنجبيل إلى النظام الغذائي.

ويعزز الزنجبيل صحة الأمعاء، ويقلل من فرص المعاناة من آلام البطن، وحتى الحماية من سرطان الأمعاء، كما يزعم عدد من العلماء، ويقلل هذا النوع من التوابل الالتهاب داخل القولون، ما يخفف من انتفاخ المعدة لاحقا.

كما صرحت اختصاصي التغذية جولييت كيلو، وأخصائية التغذية الدكتورة سارة بروير، أن خصائص الزنجبيل المضادة للالتهابات تمتد أيضا للحماية من التهاب المفاصل.

وأضافوا، إنه على الجميع إضافة هذا النوع من البهارات إلى وجباتهم بحرية. وأشرن إلى أن الزنجبيل يساعد على تفتيت الغازات المعوية وتبديدها لمواجهة الانتفاخ.

وتابعن: “قد يساعد عمل الزنجبيل القوي المضاد للالتهابات في تخفيف الألم المرتبط بحالات مثل التهاب المفاصل. ووجدت مراجعة لخمس دراسات أن تناول الزنجبيل قلل من الألم بمقدار الثلث والعجز بنسبة 22% لدى الأشخاص المصابين بهشاشة العظام”.

وأكدوا، أن التوابل بشكل عام هي مصدر كبير لمضادات الأكسدة. وتحتوي التوابل المجففة على مصدر أكثر تركيزا لمضادات الأكسدة، بينما يحفظ التجميد مضادات الأكسدة في التوابل الطازجة.

وفي الوقت نفسه، يمكنك أيضا تقليل خطر الوفاة المبكرة عن طريق تناول حفنة من المكسرات كل يوم، ويمكن أن تحمي المكسرات من بعض الحالات، بما في ذلك أمراض الكلى والسكري وسرطان الأمعاء.