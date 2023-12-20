شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن جنيه الذهب يرتفع من جديد اليوم في مصر وجرام الذهب يحلق من جديد والان مع التفاصيل الكاملة

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في بداية التداولات، سجل متوسط سعر الجرام للعيار 21، دون احتساب قيمة المصنعية، مستويات تتراوح بين 2930 جنيه للبيع و2950 جنيه للشراء. يلاحظ أن هذا الارتفاع بارز بالمقارنة مع أسعار الأمس، مما يظهر تأثير التغيرات السريعة في أسواق الذهب.

الذهب يرتفع من جديد

أما بالنسبة لأسعار الجنيه الذهب، فشهدت ارتفاعًا يتراوح متوسط سعرها بدون احتساب قيمة المصنعية ما بين 23440 جنيه للبيع و23600 جنيه للشراء. يُمثل سعر الجنيه الذهب قيمة الذهب في الجنيه المصري، وتتفاوت أسعارها بين التجار بناءً على اختلاف قيمة المصنعية، والتي تبلغ 8.25 جنيه للبيع و8 جنيه للشراء.

فيما يتعلق بأسعار الذهب اليوم عالميًا، شهدت ارتفاعًا جديدًا، حيث سُجلت الأسعار على النحو التالي: