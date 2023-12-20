جنيه الذهب يرتفع من جديد اليوم في مصر وجرام الذهب يحلق من جديد

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في بداية التداولات، سجل متوسط سعر الجرام للعيار 21، دون احتساب قيمة المصنعية، مستويات تتراوح بين 2930 جنيه للبيع و2950 جنيه للشراء. يلاحظ أن هذا الارتفاع بارز بالمقارنة مع أسعار الأمس، مما يظهر تأثير التغيرات السريعة في أسواق الذهب.
الذهب يرتفع من جديد
أما بالنسبة لأسعار الجنيه الذهب، فشهدت ارتفاعًا يتراوح متوسط سعرها بدون احتساب قيمة المصنعية ما بين 23440 جنيه للبيع و23600 جنيه للشراء. يُمثل سعر الجنيه الذهب قيمة الذهب في الجنيه المصري، وتتفاوت أسعارها بين التجار بناءً على اختلاف قيمة المصنعية، والتي تبلغ 8.25 جنيه للبيع و8 جنيه للشراء.
فيما يتعلق بأسعار الذهب اليوم عالميًا، شهدت ارتفاعًا جديدًا، حيث سُجلت الأسعار على النحو التالي:
- الذهب عيار 24:
- سعر البيع: 3,349 جنيه
- سعر الشراء: 3,371 جنيه.
- الذهب عيار 22:
- سعر البيع: 3,070 جنيه
- سعر الشراء: 3,090 جنيه.
- سعر الذهب عيار 21:
- سعر البيع: 2,930 جنيه
- سعر الشراء: 2,950 جنيه.
- الذهب عيار 18:
- سعر البيع: 2,511 جنيه
- سعر الشراء: 2,529 جنيه.
- الذهب عيار 14:
- سعر البيع: 1,953 جنيه
- سعر الشراء: 1,967 جنيه.
- الذهب عيار 12:
- سعر البيع: 1,674 جنيه
- سعر الشراء: 1,686 جنيه.
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