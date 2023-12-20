عرض جبار على سيارة هونداي فخمة في السعودية مقابل 15 ألف ريال فقط

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - حجز موعد في الفحص الدوري للسيارات 2024 ورسوم الفحص الدوري الجديدة تتميز سيارات هيونداي بأنها من بين السيارات الجذابة والأنيقة من الخارج، مما يجعلها تلفت الانتباه بفضل تصميمها الداخلي والخارجي الراقي. يعتبر سائقوها أنهم يشعرون بالفخامة والرقي أثناء قيادتها، تعكس السيارات الهيونداي الأناقة في خطوط التصميم الداخلي والخارجي، مما يجعلها خيارًا محبوبًا. عرض جبار على سيارة هونداي في هذا السياق، يمكن العثور على عدة سيارات هيونداي مستعملة بأسعار معقولة. على سبيل المثال: هيونداي النترا 2011 موديل: السعر: 15,000 ريال سعودي. المدينة: الطائف. ناقل الحركة: يدوي عادي. اللون: أبيض. الممشى: أكثر من 200,000 كيلومتر.

هيونداي جينسس 2009 موديل: السعر: 15,000 ريال سعودي. المدينة: القريات. ناقل الحركة: أوتوماتيك. اللون: فضي. الممشى: أكثر من 200,000 كيلومتر.

هيونداي توسان 2008 موديل: السعر: 15,000 ريال سعودي. المدينة: المدينة. ناقل الحركة: يدوي عادي. اللون: فضي. الممشى: أكثر من 200,000 كيلومتر.

هيونداي سوناتا 2008 موديل: السعر: 15,000 ريال سعودي. المدينة: الرياض. ناقل الحركة: أوتوماتيك. اللون: أسود. الممشى: أكثر من 200,000 كيلومتر.

هيونداي النترا 2014 موديل: السعر: 15,000 ريال سعودي. المدينة: وادي الدواسر. ناقل الحركة: أوتوماتيك. اللون: لؤلؤي أبيض. الممشى: أكثر من 200,000 كيلومتر.



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