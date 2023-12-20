انت الان تتابع لتأخرها في توفير قطع غيار.. "التجارة" تُغَرّم وكالة سيارات بخميس مشيط 50 ألف ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 20 ديسمبر 2023, 11:04 صباحاً

فرضت وزارة التجارة غرامة مالية بقيمة 50 ألف ريال على وكالة سيارات بمحافظة خميس مشيط، لارتكابها مخالفة عدم توفير قطع غيار خلال المدة المحددة نظامًا (14 يومًا لتوفير القطع ذات الطلب النادر). وأوضحت الوزارة أن الفِرَق الرقابية للوزارة خلال جولاتها الاعتيادية على وكالات السيارات؛ تَمَكنت من ضبط إحدى وكالات السيارات؛ لارتكابها مخالفة لنظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية، ولائحة أحكام الضمان والصيانة وتوفير قطع الغيار. وتمثلت المخالفة في عدم توفير قطع غيار خلال المدة المحددة نظامًا، وعلى الفور تمت إحالة محضر الضبط إلى هيئة النظر في مخالفات نظام الوكالات التجارية، التي باشرت مهامها بالاطلاع على محضر الضبط والتقارير الفنية وإفادة الوكالة. وقررت اللجنة تغريم الوكالة مبلغ 50 ألف ريال وفقًا لنظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية.

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