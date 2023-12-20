تحديثات الظهيرة.. مخاوف الإمدادات تدفع بأسعار النفط للارتفاع و"برنت" فوق الـ 80 دولاراً

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 20 ديسمبر 2023, 11:19 صباحاً

في ظل مخاوف من حدوث اضطرابات في الإمدادات واصلت أسعار النفط ارتفاعها وصعدت عقود "برنت" في تعاملات الظهيرة اليوم الأربعاء، فوق مستوى 80 دولاراً للبرميل. وبحلول الساعة 11:39 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 80.02 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 1.01% عن سعر الإغلاق السابق، وذلك للمرة الأولى منذ نهاية نوفمبر 2023. فيما تم تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 74.8 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 1.2% عن سعر التسوية السابق. وأمس وفق "روسيا اليوم" صعدت أسعار النفط بنحو 1.5% في ظل ذعر الأسواق من هجمات البحر الأحمر، إذ أدت هجمات جماعة "الحوثي" اليمنية إلى تعطيل التجارة البحرية وإجبار شركات شحن على تغيير مسار رحلات سفنها. وعند التسوية، ارتفعت عقود الخام الأمريكي بنسبة 1.55% إلى 73.94 دولار للبرميل، وهي أعلى تسوية منذ مطلع ديسمبر الجاري، فيما صعدت عقود "برنت" بنسبة 1.65% إلى 79.23 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ نهاية الشهر الماضي.

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