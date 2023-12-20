"عبدالعزيز بن سعد" يستقبل قائد كتيبة مكافحة الشغب 111 بالحرس الوطني بحائل

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 20 ديسمبر 2023, 11:31 صباحاً

استقبل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن ‏عبدالعزيز أمير منطقة ‏حائل بمكتبه اليوم، ‏قائد كتيبة مكافحة الشغب 111 بالحرس الوطني بالمنطقة العميد ‏ناصر بن أحمد الزهراني؛ وذلك بمناسبة تعيينه. وأكّد حرص القيادة الحكيمة على أمن الوطن، مشيدًا بدعم ‏خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ‏‏للحرس الوطني وقطاعاته بما يعود بالنفع على أمن الوطن والمواطن. من جهته، نوّه العميد "الزهراني" بدعم ومساندة أمير ‏منطقة حائل لرجال كتيبة مكافحة الشغب ‏في المنطقة؛ للقيام بواجبهم على أكمل وجه.

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