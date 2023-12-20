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تراند اليوم : "علي الطلاق ما هحطلك الطلقة غير في راسك" .. شاهد: مصري يقتحم منزل امرأة ويرفض الخروج منه ويهددها بالقتل

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صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول اعتداء رجل مصري على منزل امرأة ورفض مغادرته حيث كان يستقر فيه برفقة بعض الأشخاص حتى يخيفون المرأة.

وقالت المرأة في الفيديو: اديني دليلك إن دا بيتك، أنت لاقي تاكل عشان تديني" ونهض الرجل من مجلسه ممسكا بندقية ورد على المرأة قائلا: يا فريال لو أنت عايزاني أعمل أي حاجة أنا ممكن أعملها وأقتلك، علي الطلاق ما هحطلك الطلقة غير في قورتك، اختصري على الصبح ومتقليش من نفسك".

وتابعت المرأة: لم زباينك ولم كلابك وامش من هنا، وقاطعها الراجل : علي الطلاق ماني طالع والكلمة اللي قلتيها هتتحاسبي عليها حساب الملكين.

وأظهر الفيديو الرجل يطلق عيار ناري بجوار رأس المرأة دون أن تحرك ساكنا.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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