تراند اليوم : "علي الطلاق ما هحطلك الطلقة غير في راسك" .. شاهد: مصري يقتحم منزل امرأة ويرفض الخروج منه ويهددها بالقتل

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول اعتداء رجل مصري على منزل امرأة ورفض مغادرته حيث كان يستقر فيه برفقة بعض الأشخاص حتى يخيفون المرأة.

وقالت المرأة في الفيديو: اديني دليلك إن دا بيتك، أنت لاقي تاكل عشان تديني" ونهض الرجل من مجلسه ممسكا بندقية ورد على المرأة قائلا: يا فريال لو أنت عايزاني أعمل أي حاجة أنا ممكن أعملها وأقتلك، علي الطلاق ما هحطلك الطلقة غير في قورتك، اختصري على الصبح ومتقليش من نفسك".

وتابعت المرأة: لم زباينك ولم كلابك وامش من هنا، وقاطعها الراجل : علي الطلاق ماني طالع والكلمة اللي قلتيها هتتحاسبي عليها حساب الملكين.

وأظهر الفيديو الرجل يطلق عيار ناري بجوار رأس المرأة دون أن تحرك ساكنا.