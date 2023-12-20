تراند اليوم : بالفيديو.. أمير الكويت: ما حصل في التعيينات وملف الجنسية من تغيير للهوية وملف العفو هو خير شاهد على مدى الإضرار بمصالح البلاد

صحيفة الخليج 365: قال أمير الكويت الشيخ مشعل الصباح عقب أداء اليمين الدستورية، قال أمير البلاد أن السلطتين التشريعية والتنفيذية اجتمعت كلمتهما على الإضرار بمصالح البلاد والعباد من خلال ملفات التعيينات والجنسية والعفو ورد الاعتبار.

وأضاف أن "الحكومة والمجلس توافقا على الإضرار بمصالح البلاد وما حصل في تعيينات المناصب دليل على عدم الإنصاف وما حصل من تغيير للهوية الكويتية وما حصل في ملف العفو وتداعياته والتسابق لقانون رد الاعتبار...".

وتابع: "ما حصل في التعيينات وملف الجنسية من تغيير للهوية وملف العفو والتسابق في رد الاعتبار هو خير شاهد على مدى الإضرار بمصالح البلاد، وما يزيد الحزن والألم سكوت أعضاء السلطتين في هذا العبث المبرمج وكأنها صفقة تبادل مصالح بينهما".

و أكد أمير الكويت أنه "من الضروري مراجعة واقعنا الحالي من كافة جوانبه وخصوصا الأمنية والاقتصادية والمعيشية"، مشددا على "الحفاظ على الالتزامات الخليجية والدولية".