شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب 232 كلجم من القات في جازان وعسير وإمفيتامين بالباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تكثف السلطات الأمنية في المملكة جهودها لمكافحة الترويج الإجرامي للمخدرات، إذ أحبطت تهريب كمية من المخدرات في جازان وعسير والباحة.

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب 75 كلجم من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

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This is a Twitter Status بمنطقة جازان يحبط تهريب (75) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— حرس الحدود السعودي (@BG994)

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مواطن لترويجه 157 كلجم من نبات القات المخدر، مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة سراة عبيدة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

وقبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية المصرية بمنطقة الباحة لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

This is a Twitter Status تقبض على مقيم بمنطقة الباحة لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر.This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA)

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ومن خلال الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.