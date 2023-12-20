شكرا لقرائتكم خبر عن "الجلاجل" يكشف عن خدمة في "صحتي" استفاد منها خلال ملتقى الحكومة الرقمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف وزير الصحة، فهد الجلاجل، عن خدمة استفاد منها عبر تطبيق صحتي، خلال جلسة في ملتقى الحكومة الرقمية.

وقال الجلاجل، إنه يعتبر تطبيق صحتي مصاحب للمواطن طوال اليوم عبر 40 خدمة، كاشفًا أنه استطلع درجات الحرارة عبر التطبيق اليوم، فوجدها 8 درجات مئوية في الرياض فارتدى ملابس شتوية.

وأضاف أن التحول في القطاع الصحي كبير جدًا مقارنة بالأنظمة الصحية العالمية، مؤكداً أنالمملكة تشهد تحولًا لا يساويه أي تحول صحي في العالم.

وأوضح الوزير: "استخدام التقنية في السنتين الماضيتين تم زراعة القوقعة السمعية للأطفال والمرضى ما يوازي ما زرعناه في 30 عامًا".