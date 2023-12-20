شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور هذه العلامة أثناء الاستحمام قد تكون جرس إنذار على إصابتك بسرطان الدم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

سرطان الدم أحد أنواع السرطانات التي تتكون في الأنسجة المسؤولة عن انتاج خلايا الدم. وهو من أنواع السرطانات المميتة الأكثر انتشاراً حول العالم..

ويساعد الكشف المبكر عن علامات سرطان الدم في تسريع عملية العلاج والشفاء من المرض. وفي هذا الصدد أعلنت الدكتورة آنا يوجين، أخصائية الأورام في مركز (CTCA) الأمريكي أن الاستحمام بالماء الساخن، يساعد على كشف إحدى علامات الإصابة بسرطان الدم.

وأشارت اخصائية الأورام أن الأعراض المبكرة لسرطان الدم، تشير عادة إلى الإصابة بأمراض أخرى، حيث يمكن أن يشعر الإنسان بضعف عام والوهن ويشعر بالتعب بسرعة. ولكن هناك عارض واحد فقط، يمكن اعتباره إشارة للخضوع إلى فحص شامل – الحكة بعد الاستحمام.

وتقول، “في المراحل المبكرة لسرطان الدم، تصبح الخلايا المحتوية على الهستامين، حساسة جداً. ما يجعل الجلد أكثر حساسية للماء الساخن.

لذلك على كل من يشعر بالحكة بعد الاستحمام، مراجعة الطبيب الأخصائي وإجراء تحليل للدم”.

وتضيف، إذا ظهر أن مستوى كريات الدم الحمراء مرتفع، فيجب الخضوع لفحص شامل ودقيق