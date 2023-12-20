شكرا لمتابعة خبر عن هيئة الطرق تُعلن افتتاح الحركة المرورية على ازدواج طريق المجمعة شقراء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الهيئة العامة للطرق عن افتتاح الحركة المرورية على مشروع ازدواج طريق المجمعة شقراء، والذي يسهم في تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على الجودة والسلامة والكثافة المرورية، ويبلغ طول الطريق 36 كم، بتكلفة تقدر بأكثر من 70 مليون ريال.

ويهدف المشروع لخدمة مستخدمي الطريق القادمين من اتجاه الكويت وحفر الباطن، وصولاً إلى المجمعة للتوجه إلى مكة المكرمة، كما يعمل المشروع على تسهيل وفصل الحركة المرورية لمستخدمي طريق القصيم شقراء، بإنشاء جسر تقاطع بين طريق المجمعة شقراء وطريق القصيم شقراء، إضافة إلى رفع مستوى السلامة المرورية وتقليل نسبة الحوادث من خلال استكمال تنفيذ ازدواج طريق القصيم شقراء، مع خدمة المزارع المحيطة من شقراء إلى أشيقر، وذلك من خلال تنفيذ طريق خدمة.

وقد تم تنفيذ حزمة من الأعمال على الطريق، حيث بلغت كمية الأسفلت المستخدمة أكثر من 84 ألف متر مكعب، وتركيب أكثر من 12 ألف قطعة من العلامات الأرضية، مع تنفيذ الدهانات الأرضية على أكثر من 149 كم، وتركيب أكثر من 48 لوحة إرشادية.