شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يتحدث مع أحد المتابعين بعفوية ويمازحهم .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ظهر الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، في مقطع فيديو مع أحد المتابعين وهو يتحدث معه بعفوية .

وجاء شاب في المقطع وهو يتحدث مع الزعاق ويسأله قائلاً :” ما في حالة مطرية”، فيرد الزعاق بعفوية :”إن شاء الله بيجيك .”

وأضاف الزعاق:” لازم تلبس شتوي وينظر على صديق مع الشاب كان يرتدي الثوب الأبيض فيمزح معه الزعاق ويرفع عصاه ويسأله لماذا ويرد الأخير ضاحكًا أنا حار .”

وكان الباحث في المناخ عبدالعزيز الحصيني الحصيني، أكد أن الاستقرار الجوي لازال هو السائد على أجواء المملكة؛ مُبشرًا بحالة ممطرة في نهاية الأسبوع .