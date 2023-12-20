شكرا لمتابعة خبر عن أجنبي يوثق إنسانية بيت من بيوت السعوديين داخل الرياض .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انتشر مقطع لأجنبي يشيد بإنسانية بيت من بيوت السعوديين داخل الرياض بكثافة عالية على مواقع التواصل الإجتماعي ٠

وأظهر الفيديو الذي وثقه الأجنبي طاولة أمام أحد البيوت في الرياض عليها ماء وقهوة وشاي وضعها أهل البيت لمن يحتاج خاصة في ظل الأجواء الباردة هذه الأيام معلقين لافتة كتب عليها” لو سمحت خذ ما تحتاج “.

وعبر الشاب الأجنبي عن انبهاره بهذا التصرف ، قائلا”‏الساعة 7 صباحًا والجو بارد جدًا في الشارع ، هذا الشي لا أراه إلا في السعودية”.