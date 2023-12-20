شكرا لمتابعة خبر عن وزير الحج يوضح سبب التحول من اعتمرنا إلى نسك .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف وزير الحج والعمرة، الدكتور توفيق الربيعة، عن سبب التحول من تطبيق “اعتمرنا” إلى منصة “نسك”.

وقال الربيعة: “اعتمرنا” كان بهدف تنظيم العمرة ودخول الروضة، لكن الآن أصبح منصة رقمية نسك، لتقديم خدمات كثيرة”.

وأضاف الربيعة: “نريد أن نسهل على كل من يأتي إلى المملكة أن يحصل على كل الخدمات بكل سهولة، أحد أهداف الرؤية هو إثراء تجربة زوار المملكة.

وتابع: لدينا مشاريع هائلة في إثراء التجربة ومن يأتي إلى المملكة يرى مدى التطور ، وبالتالي نشأت هذه المنصة، وهي بمثابة “سوبر آب” لكل ضيوف الرحمن، ليجد كل الخدمات الخدمات، فيما يتعلق بأداء النسك، أو خدمات إثرائية، مثل زيارة المواقع التاريخية أو خدمات عربات، وأي خدمات يقدمها القطاع الخاص”.