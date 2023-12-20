شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فيديو سخرية واسعة من زهور سعودي بعد كشفها عن حجم ثروتها والان مع التفاصيل الكاملة

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أثارت مشهورة سناب شات، زهور سعود، جدلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد الإعلان عن ثروتها المقدرة بين 30 إلى 40 مليون ريال سعودي.

فيديو سخرية واسعة من زهور سعودي

وفي تصريح لها، قالت سعود: “ثروتي بين 30 إلى 40 مليون ريال، الحمد لله، أنا سعيدة بإنجازاتي، وسأستمر في العمل لتحقيق المزيد”.

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع هذا التصريح، حيث أعربوا عن استفهامهم حول صحة هذه المعلومة.

كما دعا بعضهم إلى أن يكون لديها الخير والبركة في أموالها.يُذكر أن زهور سعود قد بدأت مسيرتها المهنية في مجال الأزياء قبل أن تتجه نحو مجال السوشيال ميديا. وتتمتع بشعبية كبيرة ومتابعة واسعة من طرف الملايين عبر منصات التواصل الاجتماعي.