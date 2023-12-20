انت الان تتابع "لافروف": هناك قوى تريد استغلال الصراع في غزة لإشعال حرب في المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 20 ديسمبر 2023, 12:43 مساءً

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم (الأربعاء): "إن هناك قوى تريد استغلال الصراع في قطاع غزة لإثارة حرب في الشرق الأوسط". وأعرب "لافروف" أمام منتدى التعاون الروسي العربي حول الأزمة الفلسطينية- الإسرائيلية، عن ترحيبه بالنهج المعمق لدول الشرق الأوسط لحلحلة المسائل في هذه المنطقة، وفقاً لـ"سبوتنيك". ولفت الوزير الروسي إلى أن هذه الدينامية الإيجابية مطلوبة جداً، خاصة على ضوء أن بعض القوى الخارجية ترغب بتصعيد الأزمة الفلسطينية- الإسرائيلية لمصالحها وإشعال العداوة والكراهية في المنطقة.

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