تراند اليوم : شاهد.. رئيس شركة ذيب: نعم انولدت وفي فمي ملعقة من ذهب!

صحيفة الخليج 365: كشف الرئيس التنفيذي لشركة ذيب لتأجير السيارات نايف الذيب تفاصيل تعيينه في هذا المنصب.

وقال الذيب ردا على سؤال المذيع: نعم انولدت وفي فمي ملعقة ذهب ولكن الواحد لازم يحافظ على الملعقة هذي، ممكن تروح ممكن تطيح.

وتابع: الحمد لله رب العالمين أشوف نفسي انولدت وفي فمي ملعقة ذهب مهما كانت المحطات اللي مريت فيها، بس الحمد لله بمساعدة الإخوان في المكتب والوالد وعمي قدرت أحافظ على الملعقة أو النعمة الموجودة ويحاول إنه ينميها.

وأضاف: بتعييني كرئيس تنفيذي كان في 2018 ما كنا شركة عائلية كان معانا شريك خارجي، ويوم كان الترشيح جت شركة توظيف وتم ترشيح 5 أشخاص أنا من بينهم وكان في حوكمة وتم اختياري وبجهود الشباب والعمل قدرنا نكمل الطريق.

وواصل: أول ما صرت رئيس تنفيذي كان أغلب الفريق يعرفوني ويعرفون طباعي زين ، وبالنسبة للتعامل ما في تعامل واحد مع كل الناس ، فكل واحد له طريقته في التعامل، وأهم شي أن الواحد يكون مع الناس مو بفوقهم.