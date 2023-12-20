تراند اليوم : خطاب من " وزير التعليم" لـ "الموارد البشرية " بشأن إعادة دراسة ربط الرخصة المهنية بالعلاوة السنوية

صحيفة الخليج 365: تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خطاب موجه من وزارة التعليم لوزارة الموارد البشرية بشأن إعادة دراسة ربط الرخصة المهنية بالعلاوة السنوية.

ولفت الخطاب إلى أن ربط الرخصة المهنية بالعلاوة السنوية يحتاج إلى إعادة دراسة وفقا للمبررات التالية:

1- أثر الرخصة على رواتب المعلمين وردود الأفعال على الميدان التعليمي.

2- العلاوة لجميع قطاعات الخدمة المدنية لا يتم إيقافها بعدم الحصول على الرخصة المهنية.

3 - ‏ ارتباط الرخصة المهنية بالترقيات والتطوير المهني التعليمي واعتبارها أحد ضوابطها.

4- قبول دخول المعلم للميدان التعليمي وأداء الأدوار التعليمية وتحقيق مستويات الأداء المطلوبة تدعم منحه العلاوة السنوية.

5 - الممارسات في القطاعات المهنية (المهن الصحية، الهندسية .......إلخ) لا يطبق عليها إيقاف العلاوة بناء على الرخصة المهنية وإنما هي لمزاولة المهنة فقط.

جدير بالذكر أنه لم يصدر حتى الآن بيان أو تعليق من وزارة التعليم أو الموارد البشرية بشأن صحة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.