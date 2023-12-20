تراند اليوم : بالفيديو .. مستشار "تربوي" يكشف عن 3 أشياء تحفظ كرامتك وماء وجهك

صحيفة الخليج 365: كشف المستشار التربوي عبدالرحمن الذبياني عن 3 أشياء لا يجب أن يفعلها الشخص حتى يحفظ كرامته وماء وجهه.

وقال الذبياني خلال مقطع فيديو: " 3 أشياء تحفظ كرامتك وقدرك وقيمتك، أولها لا تذهب إلى مناسبة بدون دعوة، لأنك ستكون في خانة الاحتقار والاستفزاز ، فلا تضع نفسك في موقف بايخ أنت أكبر من ذلك.

وتابع: "ثانيا لا تسأل ناس عن حوار خاص بينهم، خلك ثقيل وطنش ولا تسأل حتى لو تسمع كل الكلمات واحفظ ماء وجهك".

وأضاف: "لا تقدم خدمة إذا ما طلب منك، لأنك سوف تتلقى ردة فعل قاسية عندما يقال لك مو شغلك، فهذه كلمة صعبة ومؤلمة ومحرجة".