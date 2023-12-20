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تراند اليوم : بالفيديو .. مستشار "تربوي" يكشف عن 3 أشياء تحفظ كرامتك وماء وجهك

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صحيفة الخليج 365: كشف المستشار التربوي عبدالرحمن الذبياني عن 3 أشياء لا يجب أن يفعلها الشخص حتى يحفظ كرامته وماء وجهه.

وقال الذبياني خلال مقطع فيديو: " 3 أشياء تحفظ كرامتك وقدرك وقيمتك، أولها لا تذهب إلى مناسبة بدون دعوة، لأنك ستكون في خانة الاحتقار والاستفزاز ، فلا تضع نفسك في موقف بايخ أنت أكبر من ذلك.

وتابع: "ثانيا لا تسأل ناس عن حوار خاص بينهم، خلك ثقيل وطنش ولا تسأل حتى لو تسمع كل الكلمات واحفظ ماء وجهك".

وأضاف: "لا تقدم خدمة إذا ما طلب منك، لأنك سوف تتلقى ردة فعل قاسية عندما يقال لك مو شغلك، فهذه كلمة صعبة ومؤلمة ومحرجة".

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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